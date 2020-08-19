Минфин предложил ввести для резидентов САР новые налоговые льготы

https://static.news.ru/photo/34208b6a-e1ec-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Министерстве финансов РФ предложили ввести новые налоговые льготы для резидентов специальных административных районов (САР) РФ.

В ведомстве пояснили, что хотят освободить резидентов САР от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов. Причём освобождение от налога может быть в случае, если филиал приносит более 80% доходов от операционной деятельности или при условии участия иностранных филиалов в проектах по добыче полезных ископаемых, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки могут вступить в силу уже в 2020 году.

Отмечается, что налоговыми льготами смогут пользоваться «активные обособленные подразделения».

Обособленное подразделение международной компании признаётся активным в случае, если доля доходов международной компании от пассивной деятельности подразделения (дивиденды, доходы от распределения прибыли и имущества и др.) за период, за который международной компанией определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций, составляет не более 20% в общей сумме доходов международной компании от деятельности этого обособленного подразделения за указанный период, — сообщили в агентстве.

Кроме того, льготами смогут воспользоваться компании, филиалы которых заняты в проектах по добыче полезных ископаемых.

Как писал NEWS.ru ранее, в марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов. Согласно поручению, если договорённости об изменениях, призванных избежать двойного налогообложения, не будут достигнуты, действующие соглашения предписано расторгнуть.