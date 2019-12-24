Министерство финансов РФ предлагает внести поправки в закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.
В ведомстве подчеркнули, что законопроект не предусматривает введения каких-либо новых ограничений, а только приводит закон в соответствие с практикой организации госконтроля. Минфин предлагает дополнить документ таким образом, чтобы у контролирующих структур появилась возможность проводить плановые проверки производителей пива, сидра, медовухи и так далее,
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что 82% выпиваемого в России алкоголя — пиво и пивные напитки, но этот сегмент не регулируется и не контролируется так, как в случае с другими спиртными напитками. Так, у пивоваров нет лицензирования производства и маркировки продукции. По мнению Дробиза, предлагаемые Минфином меры уничтожат мелких производителей.
Как писал NEWS.ru ранее, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ведомство рассчитывает на то, что закон об онлайн-торговле алкоголем будет принят в 2020 году.
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