Минфин предложил сократить 1,6 трлн рублей по госпрограммам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России предложил сократить по госпрограммам 1,6 трлн рублей расходов из бюджета в 2023–2025 годах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Минфина.

В 2023 году ведомство предлагает сократить финансирование на 557 млрд рублей, в 2024 — на 539 млрд рублей, в 2025 — на 534 млрд рублей. Больше всего расходов планируется снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы», что сэкономит бюджету 390 млрд рублей, а также с программы «Научно-технологическое развитие», что позволит сократить порядка 160 млрд рублей. На 120 млрд рублей предлагается уменьшить расходы по программе «Обеспечение обороноспособности страны».

Куратор госпрограммы должен сам определиться, от каких расходов ему отказаться, исходя из суммы снятых расходов, сообщили газете в Минфине. Решение о сокращении было принято с целью приоритезации расходов бюджета и концентрации денег на наиболее важных направлениях.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что самыми успешными стали госпрограммы по развитию сельского хозяйства, транспорта и атомного машиностроительного комплекса. Он добавил, что результативность исполнения нацпроектов в этом году повысилась, количество не достигнутых показателей снижается, они составляют только 20%.