Минфин внёс в кабмин документ о продлении льготной ипотеки под 6,5%

https://static.news.ru/photo/03c8835e-0fb0-11eb-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство рассмотрит постановление о продлении программы льготной ипотеки. Соответствующее предложение внёс Минфин.

Подготовлен и внесён в правительство РФ проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что продление программы на это время позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей. При этом только в ноябре — декабре этого года — 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Как сообщал ранее NEWS.ru, депутат от «Справедливой России» Сергей Миронов призвал доработать программу льготной ипотеки перед её продлением, так как рост цен на недвижимость сводит её эффективность до нуля.