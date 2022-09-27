Минфин предложил повысить цену на водку, коньяк и бренди Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 281 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов предложило с 2023 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, следует из законопроекта, опубликованного на сайте проектов нормативных актов. Нижнюю границу стоимости пол-литра водки предложили поднять до 281 рубля, пол-литра бренди — до 375 рублей, а пол-литра коньяка — до 517 рублей.

На данный момент минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди стоит 348 рублей, а коньяк 480 рублей. При этом минимальную отпускную (включающую акциз и НДС) цену предлагается увеличить с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовую — с 284 до 304 рублей, на коньяк — отпускную с 371 до 397 рублей, оптовую с 391 до 419 рублей.

Самая низкая отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагается на уровне 229 рублей (214 рублей на текущий момент), оптовая — 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра. Минимальные цены на водку в России начали устанавливать еще в 2009 году в целях борьбы с «теневым» производством алкоголя.

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил о необходимости усиления контроля за оборотом этилового спирта и ограничения оптовых закупок исследовательским институтам, ветеринарным станциям и другим организациям. Он отметил, что часть медицинского спирта, который производится для создания лекарств, «утекает в неизвестном направлении», а это риск для здоровья людей.