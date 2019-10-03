Министерство финансов России с 7 октября по 7 ноября будет отправлять средства, являющиеся дополнительными доходами от нефти, на закупку иностранной валюты. В общей сложности на реализацию этой задачи будет потрачено 212,7 млрд рублей.
Средства станут перенаправлять постепенно. Каждый день Минфин будет закупать валюту на 9,2 млрд рублей.
Исходя из прогнозов сотрудников ведомства, доходы от нефти на протяжении октября сложатся в сумму, превышающую 204 млрд. Данная информация
Ведомство закупает валюту в ежемесячном режиме на дополнительные доходы от продажи нефти стоимостью более 40 долларов за баррель.
Как ранее писал News.ru, Минфин РФ в 2020 году намерен брать займы в валюте, которая не является долларом. Такую информацию озвучил глава ведомства Антон Силуанов.
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