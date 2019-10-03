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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил. Сейчас делается всё, чтобы избежать таких инцидентов в будущем, заверил он, выступая на Российской энергетической неделе.

Что касается стабильности, к которой рынок привык с точки зрения сорта Urals, то, безусловно, мы всё-таки не то что надеемся, а хотим заверить рынок, что это неприятное исключение, которое в...