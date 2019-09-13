Министерство финансов РФ ожидает в 2020–2024 годах роста инвестиций в нефтепереработку до 1,3 трлн рублей. Такую информацию озвучил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Мы ожидаем роста инвестиций в нефтепереработку суммарно до 1,3 трлн рублей за период с 2020 по 2024 год. Это более 200 млрд рублей ежегодно, — сказал Сазанов на Московском финансовом форуме.
Он также сообщил, что ведомство прогнозирует «строительство углубляющих мощностей» примерно на 40 млн тонн.
Это удвоение текущих углубляющих мощностей переработки, — добавил Алексей Сазанов.
Как писал News.ru, учёные Института катализа СО РАН предложили при переработке тяжёлого нефтяного сырья использовать специальные сорбенты. Они помогут удалить из нефти больше металлов и асфальтенов, улучшить качество продукции, в частности флотского топлива.