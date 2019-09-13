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Литва, желающая уменьшить свою зависимость от поставок энергоресурсов из России, впервые закупит у Москвы крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). В роли продавца выступает компания Total, покупателем является, по предварительным данным, предприятие Ignitis или Achema.

Углеводороды перевозит танкер Stena Clear Sky. 12 сентября текущего года он покинул французский терминал Монтуар и взял курс на Клайпеду, пишет «Коммерсант». По мнению аналитиков, сделка говорит об увеличении гибкости...