https://static.news.ru/photo/99f8017a-d0a4-11e9-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Министерстве финансов РФ заявили, что никогда не предлагали вводить дополнительные налоги для водителей, использующих сервисы совместных поездок (карпулинг).

Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов для водителей, — сообщает RNS со ссылкой на ведомство.

В министерстве пояснили, что любой доход физического лица облагается налогом в размере 13%. Однако налоговую ставку можно снизить до 4%, если водитель зарегистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Ранее News.ru писал, что власти РФ задумались над вариантом введения контрольно-надзорных каникул для самозанятых, которые принимают участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход. Он проходит в четырёх регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, и продлится 10 лет — до 2029 года.