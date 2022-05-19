Минфин хочет отменить НДС на покупку бриллиантов

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Минфин рассматривает отмену НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами в качестве поддержания компании АЛРОСА по аналогии с отменой НДС на покупку золотых слитков. АЛРОСА попала под западные санкции, уточняет «Коммерсант».

У инвесторов интерес к покупке бриллиантов с марта вырос в несколько раз. В качестве инструмента для вложения средств драгоценные камни рассматриваются наравне с золотом.

Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики, — комментирует ситуацию глава программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что власти рассматривают разные варианты поддержки алмазодобывающей компании из-за возникших проблем. На данный момент финансовое состояние АЛРОСА оценивается как устойчивое. У компании есть запасы времени и финансовой прочности для поиска путей реализации алмазов.

АЛРОСА является крупнейшим мировым производителем алмазов. Доля компании на рынке составляет 30%. В России на её долю приходится 90% мощностей по добыче алмазов. Деятельность компании по добыче, обработке и продажи алмазного сырья сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Африке.

Ранее сообщалось, что из-за санкций, введённых против крупнейшего в мире производителя алмазов АЛРОСА, серьёзным образом пострадали логистические цепочки во всей алмазной отрасли. Рестрикции затронули торговые дома в Антверпене, индийские фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка.