Минэнерго: Россия сохранит статус на нефтяном рынке в течение 15–20 лет

Объём российского экспорта нефти в 2021 году может составить от 220 до 230 млн тонн. Об этом в интервью агентству Reuters заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Сорокин отметил , что по прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в 2021 году может составить около 512 млн тонн, включая газовый конденсат. В прошлом году экспорт составлял 232,5 млн тонн, тогда как нынешний объём экспорта нефти будет во многом зависеть от наполнения внутреннего рынка, а объём добычи в 2022 году — от динамики соглашения ОПЕК+. В целом же Россия в течение 15–20 лет сможет сохранять своё место на нефтяном рынке, тогда как дальнейшая ситуация будет зависеть от мировых трендов, скорости энергоперехода и состояния ресурсной базы.

Мы рассчитываем, что относительно старого прогноза Минэкономразвития объём добычи будет как минимум на 6 миллионов тонн в 2021-м и ещё на 15 миллионов тонн в 2022 году выше за счёт ускоренного возврата добычи. Таким образом, мы вернёмся на докризисный уровень добычи в 2022 году, — заметил он.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Это происходит на фоне растущего спроса на моторное топливо в Штатах. Импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США из России в мае вырос до 844 тысяч баррелей в день, что на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь РФ занимает второе место в списке крупнейших иностранных поставщиков сырой нефти в США, вытеснив на третье место Мексику и уступая Канаде.

Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. Поставки из занимавшей эту нишу Венесуэлы стали невозможны из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставку с Ближнего Востока, чем смогли воспользоваться российские экспортёры. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.