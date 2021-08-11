Минэнерго: Россия сохранит статус на нефтяном рынке в течение 15–20 лет

Объём российского экспорта нефти в 2021 году может составить от 220 до 230 млн тонн. Об этом в интервью агентству Reuters заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Сорокин
Мы рассчитываем, что относительно старого прогноза Минэкономразвития объём добычи будет как минимум на 6 миллионов тонн в 2021-м и ещё на 15 миллионов тонн в 2022 году выше за счёт ускоренного возврата добычи. Таким образом, мы вернёмся на докризисный уровень добычи в 2022 году, — заметил он.
Ранее сообщалось, что Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Это происходит на фоне растущего спроса на моторное топливо в Штатах. Импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США из России в мае вырос до 844 тысяч баррелей в день, что на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь РФ занимает второе место в списке крупнейших иностранных поставщиков сырой нефти в США, вытеснив на третье место Мексику и уступая Канаде.
Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. Поставки из занимавшей эту нишу Венесуэлы стали невозможны из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставку с Ближнего Востока, чем смогли воспользоваться российские экспортёры. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.