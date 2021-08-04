Россия поднялась на второе место по экспорту нефти в США

Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Это происходит на фоне растущего спроса на моторное топливо в США, пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США из России вырос в мае до 844 тысяч баррелей в день, что на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь Россия занимает второе место в списке крупнейших иностранных поставщиков сырой нефти в США, вытеснив на третье место Мексику и уступая Канаде, на долю которой приходится почти половина импорта США.

Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. Поставки из занимавшей эту нишу Венесуэлы стали невозможны из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставку с Ближнего Востока, чем смогли воспользоваться российские экспортёры. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Россия обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки.