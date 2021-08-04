Россия поднялась на второе место по экспорту нефти в США

Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Это происходит на фоне растущего спроса на моторное топливо в США, пишет Bloomberg.
Как сообщает издание, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США из России
Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. Поставки из занимавшей эту нишу Венесуэлы стали невозможны из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставку с Ближнего Востока, чем смогли воспользоваться российские экспортёры. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Россия обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки.