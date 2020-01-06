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Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Болгария в оговоренный ранее срок завершит строительство трубопровода в Сербию, продолжающего «Турецкий поток».

Мы уверены, что в дальнейшем намеченные планы по строительству инфраструктуры на территории Болгарии будут реализованы, — сказал министр.

По его словам, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня присутствовал на церемонии запуска трубопровода «Турецкий поток». Это хороший знак.

Кроме того, Новак добавил, что поставки в Болгарию, Северную Македонию и Грецию уже начались, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония состоялась в конгресс-центре Стамбула «Халич». На открытии политики обсудили накопившиеся вопросы.