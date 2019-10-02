https://static.news.ru/photo/4ecde610-e4ea-11e9-8457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Paul Langrock

Минэнерго надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет реализован по запланированному маршруту, несмотря на задержку выдачи разрешения Данией, заявил глава министерства Александр Новак.

Он также допустил, что остаётся возможность прибегнуть к другим вариантам в случае отсутствия этого.

По его словам, реализация проекта при таких условиях будет дороже и потребует больше времени, сообщает « Парламентская газета ».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Как ранее писал News.ru, Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.