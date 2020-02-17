Министерство энергетики и Министерство природных ресурсов и экологии выступили против создания госкорпорации «Росшельф» и расширении доступа частных недропользователей к шельфу.
Указывается, что создание корпорации будет стимулировать ввод в рентабельную разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Однако не указывается, за счёт чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты… — цитирует «Коммерсант» текст письма замминистра энергетики Павла Сорокина в Минвостокразвития от 13 февраля.
Законопроект о создании госкорпорации также может привести к конфликту интересов из-за того, что «Росшельф» будет претендовать на многие полномочия действующих органов власти.
Как ранее писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Минвостокразвития России подготовило законопроект, предлагающий создать госкорпорацию «Росшельф». Ведомство займётся освоением континентального шельфа РФ в Арктике и на Дальнем Востоке.
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