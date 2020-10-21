Минэкономразвития: Россия не собирается вводить углеродный налог

https://static.news.ru/photo/8b42f20e-13a9-11eb-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия внедрит систему мониторинга и таким образом реализует путь мягкого углеродного регулирования. У властей страны нет планов введения углеродного налога.

Об этом глава Министерства экономического развития Максим Решетников рассказал «Интерфаксу» после заседания консультативного совета по иностранным инвестициям, на котором активно обсуждался вопрос углеродного регулирования.

В нынешней экономической ситуации для нас очень важно не допустить инфляции издержек. Спрос стагнирует (есть ограничения по спросу — и по экспорту, и по внутреннему), и производителям некуда переложить дополнительные издержки. Поэтому мы сейчас жёстко реагируем на любые предложения о повышении тарифов и попытки переложить это на потребителей — это суть нашей экономической политики, — подчеркнул министр.

По словам Решетникова, иностранные инвесторы поднимали тему углеродного регулирования в России на фоне планов Евросоюза ввести дополнительные сборы на импортную продукцию, производство которой сопровождалось выбросами CO2. Глава Минэкономразвития заявил, что Москва в этом отношении пойдёт мягким путём. Бизнес получит систему мониторинга, которая позволит сбывать продукцию в Европе без дополнительных издержек.

Бизнесу, который готов добровольно в это идти, мы дадим все механизмы — чтобы они принесли в Европу, условно, сертификаты, которые будут признаны там «зелёными» и верифицированы, и через это там не предъявили бы эти требования, — пояснил Решетников.

Министр признал, что общая система мониторинга климатической повестки в РФ требует корректировок.

У нас ещё есть вопросы, которыми надо заниматься. Кроме того, надо адекватно оценивать поглощающую способность наших лесов. С нашей точки зрения и с точки зрения очень многих экспертов, она неадекватно оценивается, — высказался Решетников.

Министр отказался признавать российскую экономику «углеродоёмкой». Он отметил, что в стране достигнут «очень хороший баланс» — используются все возможные источники энергии, развиваются АЭС и гидроэлектростанции.

Плюс в ЖКХ большой прогресс достигнут, выстроена система энергоёмкости, мы видим, насколько мы продвинулись, — добавил Решетников.

Министр отметил, что вопрос о поддержке компаний, рискующих пострадать от планируемого ЕС углеродного налога, уже поднимался бизнесом. Власти ведут диалог с предпринимателями, но «детали пока обсуждать сложно».

В августе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что углеродный налог Евросоюза может привести к потерям у российских экспортёров в миллиарды евро. Как передавал NEWS.ru, бывший российский президент назвал эту меру скрытым протекционизмом.