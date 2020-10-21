Минэкономразвития: Россия не собирается вводить углеродный налог

Россия внедрит систему мониторинга и таким образом реализует путь мягкого углеродного регулирования. У властей страны нет планов введения углеродного налога.
Об этом глава Министерства экономического развития Максим Решетников
В нынешней экономической ситуации для нас очень важно не допустить инфляции издержек. Спрос стагнирует (есть ограничения по спросу — и по экспорту, и по внутреннему), и производителям некуда переложить дополнительные издержки. Поэтому мы сейчас жёстко реагируем на любые предложения о повышении тарифов и попытки переложить это на потребителей — это суть нашей экономической политики, — подчеркнул министр.
По словам Решетникова, иностранные инвесторы поднимали тему углеродного регулирования в России на фоне планов Евросоюза ввести дополнительные сборы на импортную продукцию, производство которой сопровождалось выбросами CO2. Глава Минэкономразвития заявил, что Москва в этом отношении пойдёт мягким путём. Бизнес получит систему мониторинга, которая позволит сбывать продукцию в Европе без дополнительных издержек.
Бизнесу, который готов добровольно в это идти, мы дадим все механизмы — чтобы они принесли в Европу, условно, сертификаты, которые будут признаны там «зелёными» и верифицированы, и через это там не предъявили бы эти требования, — пояснил Решетников.
Министр признал, что общая система мониторинга климатической повестки в РФ требует корректировок.
У нас ещё есть вопросы, которыми надо заниматься. Кроме того, надо адекватно оценивать поглощающую способность наших лесов. С нашей точки зрения и с точки зрения очень многих экспертов, она неадекватно оценивается, — высказался Решетников.
Министр отказался признавать российскую экономику «углеродоёмкой». Он отметил, что в стране достигнут «очень хороший баланс» — используются все возможные источники энергии, развиваются АЭС и гидроэлектростанции.
Плюс в ЖКХ большой прогресс достигнут, выстроена система энергоёмкости, мы видим, насколько мы продвинулись, — добавил Решетников.
Министр отметил, что вопрос о поддержке компаний, рискующих пострадать от планируемого ЕС углеродного налога, уже поднимался бизнесом. Власти ведут диалог с предпринимателями, но «детали пока обсуждать сложно».
В августе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что углеродный налог Евросоюза может привести к потерям у российских экспортёров в миллиарды евро. Как передавал NEWS.ru, бывший российский президент назвал эту меру скрытым протекционизмом.