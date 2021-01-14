Минцифры РФ не увидело причин для роста стоимости мобильной связи

https://static.news.ru/photo/439c0120-571f-11eb-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы сотовой связи постоянно передают властям информацию о своих тарифах, в случае их изменения они обязаны оповестить абонентов. Причин для повышения цен в январе 2021 года нет, рассказал журналистам замглавы Минцифры Олег Иванов.

Накануне в СМИ появились публикации о планах компаний поднять стоимость услуг на 15%, поскольку из-за пандемии COVID-19 они потеряли часть прибыли и понесли незапланированные расходы. Убытки оценили в 30 млрд рублей.

Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — NEWS.ru). Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах, — цитирует чиновника РИА Новости.

Цены на домашний Интернет в 2021 году могут вырасти из-за валютного скачка, считают аналитики. Абоненты потребляют всё больше трафика (на 50–60% ежегодно), в связи с чем операторы вынуждены наращивать ёмкости сетей. С учётом того, что оборудование для этого надо закупать за рубежом, оно обходится дороже из-за снижения курса рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что АвтоВАЗ вслед за некоторыми другими производителями машин поднял цены на свою продукцию. В зависимости от модели и комплектации автомобили с 15 января 2021 года подорожают на 10–39 тысяч рублей.