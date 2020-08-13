Миллион объектов МСП закрылись за год в России

https://static.news.ru/photo/2689d3aa-de0c-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ лишилась к августу 2020 года 1 млн 95 тысяч 423 микро-, малых и средних предприятий (МСП) — закрылся практически каждый пятый объект в данном секторе экономики, заявили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По мнению экспертов, 2020-й стал одним из самых тяжёлых для предпринимателей. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) многие компании могли не пережить кризиса.

В то же время ситуация в секторе МСП могла бы быть много хуже — мы видим, что количество занятых в МСП за год не сократилось, а даже увеличилось на 129 тыс. человек — до 15,5 млн. <...> Таким образом, государственные антикризисные меры поддержки занятости внесли свой позитивный вклад, — пишет ТАСС со ссылкой на президента FinExpertiza Елену Трубникову.

Организация отметила, что за указанный период в России также открылись 848,5 тыс. новых МСП. В результате за год общее количество МСП уменьшилось более чем на 240 тыс., или на 4,2% — до 5,6 миллионов.

Данное годовое падение стало вторым подряд. В августе 2019-го количество МСП снизилось на 1,4%. Таким образом, тенденция сокращения числа МСП ускорилась в 3 раза. Количество микропредприятий уменьшилось на 4,3% (до 5,35 млн), малых — на 3,3% (до 218,5 тыс.), зато средних стало больше на 5,2% (17,6 тыс.).

Чистый государственный долг России опять превысил ликвидные резервы, следует из сопоставленных открытых данных Министерства финансов и Центробанка. Задолженность отечественного правительства в июле составила 14,77 триллиона рублей при депозите (ликвидном резерве) в 13,22 триллиона.

После обнародования этих негативных сведений в массмедиа, россиян, словно по приказу, поспешил успокоить министр финансов Антон Силуанов. К такому увеличению российского госдолга, отрапортовал чиновник, привело падение доходов бюджета, спровоцированное ограничением деловой активности и снижением нефтецен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём международных финансовых резервов России по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд. За первую неделю августа резервы увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%. Финансовый регулятор связывает увеличение с ростом цен на золото и положительной переоценкой курсов валют.