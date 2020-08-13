Международные резервы России выросли на 1,5% за первую неделю августа

https://static.news.ru/photo/902f7220-dd6b-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём международных финансовых резервов России по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд.

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ. За первую неделю августа резервы увеличились на $8,9 млрд, или на 1,5%. Финансовый регулятор связывает увеличение с ростом цен на золото и положительной переоценкой курсов валют.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.

Как писал NEWS.ru, специалисты Банка России считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике финансового регулятора. Снижение ВВП во II квартале ЦБ прогнозирует в 9–10%, а по итогам 2020 года — в диапазоне 4,5–5,5%.