Международные резервы России выросли на 1,5% за первую неделю августа

Объём международных финансовых резервов России по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд.
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Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.
Как писал NEWS.ru, специалисты Банка России считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике финансового регулятора. Снижение ВВП во II квартале ЦБ прогнозирует в 9–10%, а по итогам 2020 года — в диапазоне 4,5–5,5%.
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