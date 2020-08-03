ЦБ ожидает восстановления экономической активности в РФ во II полугодии

https://static.news.ru/photo/4efb9004-d5aa-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.

Стимулирующие меры со стороны бюджетной политики значительно расширились после апрельского заседания совета директоров. С учётом этого, а также реализованного Банком России смягчения денежно-кредитной политики ожидается более быстрое восстановление экономической активности в третьем-четвёртом кварталах, — говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Кроме того, специалисты предсказывают активное восстановление российской экономике в два последующих года. Этому будут способствовать мягкая денежно-кредитная политика и постепенное восстановление мировой экономики.

Снижение ВВП во II квартале регулятор прогнозирует в 9–10%, а по итогам 2020 года — в диапазоне 4,5–5,5%.

Как писал NEWS.ru, на восстановление показателя экономической активности у РФ может уйти более полутора лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Риски «отклонения инфляции вниз от 4%» в 2021 году она связала со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса.