Чистый государственный долг нашей страны опять превысил ликвидные резервы, следует из сопоставленных открытых данных Министерства финансов и Центробанка. Задолженность отечественного правительства в июле составила 14,77 триллиона рублей при депозите (ликвидном резерве) в 13,22 триллиона. После обнародования этих негативных сведений в массмедиа россиян, словно по приказу, поспешил успокоить министр финансов Антон Силуанов. К такому увеличению российского госдолга, отрапортовал чиновник, привело падение доходов бюджета, спровоцированное ограничением деловой активности и снижением нефтецен. Всё после этого вроде бы стало понятно, только вот в воздухе повис вопрос: что же значит растущий долг для бюджета Необъятной и с чем мы можем столкнуться уже в самое ближайшее время?

И ещё в этой ситуации государству необходимо продолжать финансировать программы поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса, зачем-то добавил министр, словно оправдываясь.

Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз, — разошёлся доктор экономических наук Антон Силуанов (по всей видимости, россияне обязаны считать это азбучной истиной).

Он заверил всех нас, что в целом макроэкономические показатели в России в данный момент говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы.

Антон Силуанов Сергей Булкин/NEWS.ru

В Счётной палате специально для NEWS.ru посчитали: по состоянию на 1 августа объём государственного долга Российской Федерации составил 15,2 трлн рублей, или 13,4% к ВВП (наш ВВП — это 113,6 трлн рублей в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). Справедливости ради стоит отметить, что в международной практике безопасным уровнем государственного долга считается в пределах до 20% ВВП. При этом родным законодательством не установлено предельное значение уровня государственного долга РФ по отношению к ВВП.

Для масштаба вспомним и о ФНБ, чей совокупный объём по состоянию на начало августа составил 12 958,7 млрд рублей, или же 11,4% ВВП (по состоянию на 1 января совокупный объём ФНБ составлял 7773,1 млрд рублей). Кроме того, по данным Банка России, по состоянию на 7 августа объём российских международных резервов (с учётом средств ФНБ, находящихся на счетах в Банке России) составил 600,7 млрд долларов США, превысив исторический максимум со времени кризиса 2008 года.

Что долг растущий нам готовит

Что значит «набухающий» долг для бюджета великой страны и с чем мы можем столкнуться в скором времени? Надо понимать, что представленные цифры, а значит, деньги, находятся исключительно на балансе Центрального Банка. Есть резервы, которые содержатся на счетах: резервный фонд, резервы правительства, остатки по бюджету. Эти средства лежат в ЦБ, они реальны. И есть обязательства отечественного правительства по выплатам, по содержанию госаппарата, по социальным расходам и так далее.

На сегодняшний день средств на балансе ЦБ меньше, нежели средств, затраченных правительством на все эти нужды. Дефицит бюджета планировался в этом году, однако из-за пандемии и связанного с ней роста социальных расходов он будет больше, чем мы ожидали. Но это технические расчёты. Это не долг в понимании того, что правительство у кого-то заняло денег, а это в процессе исполнения бюджета возник такой разрыв. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

На взгляд Юденкова, это «чисто технический момент». Ведь бывают и обратные примеры, профицит бюджета тоже иногда возникает, отмечает экономист. Например, на 1 января 2017 года на счетах Банка России находилось порядка 5 трлн рублей. И никого это не возмущало, почему правительство эти деньги не израсходовало, замечает финансовый аналитик.

На самом деле чистый положительный госдолг указывает на ситуацию, когда оперативные денежные запасы федерального правительства меньше его краткосрочных обязательств, углубляет объяснение аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Чисто теоретически, если ничего не делать или если ведомства застрянут в согласованиях, возникает ситуация, похожая на бюджетную заморозку в США семь лет тому назад: государство не может расплатиться по текущим платежам, распускает госслужащих по домам и экстренно проводит секвестр расходов. На практике в России такое маловероятно. Минфин может в любой момент отложить часть платежей или увеличить размер долга. У России очень низкий размер госзаймов, порядка 15% ВВП. Это в 7–8 раз ниже среднемирового уровня. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Между тем, если более детально разбираться в причинах, то, конечно, самый крупный отток средств бюджетных депозитов был вызван покупкой Сбербанка у ЦБ. Эта сумма превышает 2 трлн рублей. Скорее всего, Центробанк вернёт большую часть этих средств обратно в бюджет до конца года. Процедура смены собственника была номинальной, её использовали для того, чтобы обналичить резервы и подготовиться к кризису. За всей этой бюрократической составляющей главное то, что бюджет в любом случае будет дефицитным и его придётся закрывать не только резервами, но и дополнительными займами.

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Минфин без труда сделает это за оставшиеся месяцы. Просто ведомство не хочет торопить события, надеясь на то, что нефть ещё отрастёт вверх и занимать придётся меньше. Вполне бережливое и рациональное отношение к делу, — полагает Емельянов.

И всё же, по суждению директора по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, растущие расходы бюджета и сокращение доходной части ведут к откровенному дефициту бюджета страны. Основной аспект текущей бюджетной политики: что предпримет Минфин в данной ситуации — захотят ли монетарные власти через ослабление рубля снизить дефицит бюджета или смогут поддерживать макроэкономическую стабильность в стране при наличии бюджетного дефицита, как это происходит в большинстве развитых и развивающихся странах.