Миллиардер Мордашов ответил на слова о жадности бизнеса

https://static.news.ru/photo/46e2d86e-c528-11eb-9e88-96000091f725_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» миллиардер Алексей Мордашов назвал жадность бизнеса двигателем прогресса. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция ведётся на официальном сайте форума.

Он пояснил, что речь идёт о понимании жадности как желания иметь больше. В таком случае, по его мнению, обвинять людей, которые действуют в сторону увеличения прибыли в рамках закона, странно.

У меня бывают ситуации довольно регулярно, когда чуть ли не в один день меня приглашают на совещание, где обсуждают, как перебалансировать цены, а позже в тот же день зовут на совещание, где обсуждают, как нам повысить инвестиционную привлекательность, — добавил Мордашов.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в I полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану.