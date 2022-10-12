Миллер оценил запасы газа в Германии Миллер заявил, что запасов газа в Германии хватит на 2,5 месяца

Фото: vk.com/gazprom

Алексей Миллер

Запаса газа в немецких подземных хранилищах хватит стране на 2–2,5 месяца, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя». По его оценке, в европейских хранилищах к концу зимы может остаться всего 5% газа от общих объемов на данный момент.

Глава «Газпрома» уточнил, что это «пессимистические прогнозы». Миллер рассказал, что ФРГ закачает в хранилища около 20 миллиардов кубометров топлива, а потребит более 60 миллиардов.

Он также отметил, что в пик зимних холодов целые города Европы могут замерзнуть от отсутствия отопления и энергоресурсов. По его мнению, даже при относительно теплой зиме одна неделя сильных холодов может привести к тяжелым последствиям.

В течение первых девяти месяцев 2022 года поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье сократились на 40,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Таким образом, экспорт энергоресурсов сократился на 86,9 млрд кубометров.