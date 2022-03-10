Мэр Москвы рассказал о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о мерах, которые принимаются для поддержки жителей города и столичного бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами властей можно назвать сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и соцподдержку жителей.
Так, по словам мэра, правительство и ЦБ
Кроме того, с бизнесом заключат долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства продукции для государственных нужд. Земельные участки для строительства новых производств будут предоставляться по ставке в один рубль. В отношении работников иностранных предприятий, собственники которых решили присоединиться к санкционному давлению, будет принят специальный федеральный закон.
По мере необходимости [эти меры] будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан, — заключил мэр Москвы.
Ранее мэр Москвы в ходе встречи с руководителями столичных предприятий торговли и услуг предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов. Кроме того, власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» бывших работников «Макдоналдса» и других иностранных франшиз, которые пытаются приостановить свою деятельность.