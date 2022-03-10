Мэр Москвы рассказал о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о мерах, которые принимаются для поддержки жителей города и столичного бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами властей можно назвать сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и соцподдержку жителей.

Так, по словам мэра, правительство и ЦБ разрабатывают программы субсидирования ставок по кредитам на рефинансирование обязательств, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд рублей. Пострадавшим предприятиям предоставят отсрочку до шести месяцев по уплате арендных платежей и установят мораторий на повышение аренды до конца года.

Кроме того, с бизнесом заключат долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства продукции для государственных нужд. Земельные участки для строительства новых производств будут предоставляться по ставке в один рубль. В отношении работников иностранных предприятий, собственники которых решили присоединиться к санкционному давлению, будет принят специальный федеральный закон.

По мере необходимости [эти меры] будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан, — заключил мэр Москвы.

Ранее мэр Москвы в ходе встречи с руководителями столичных предприятий торговли и услуг предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов. Кроме того, власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» бывших работников «Макдоналдса» и других иностранных франшиз, которые пытаются приостановить свою деятельность.