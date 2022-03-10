Собянин: Москва выделит 500 млн рублей для создания аналога «Макдоналдса»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями столичных предприятий торговли и услуг предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят 500 млн рублей в форме целевых кредитов, пишет ТАСС.

Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями, — сообщил градоначальник.

Он уточнил, что власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдса» и других франшиз, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть рестораны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ «Макдоналдса» и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство. При этом рабочие места бывшего «Макдоналдса» должны быть сохранены, а цены снижены.