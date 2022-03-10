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Володин назвал альтернативу McDonald’s после его ухода из РФ

Володин: место McDonald’s после его ухода из РФ должны занять российские компании
15:28, 10 марта 2022
Володин назвал альтернативу McDonald’s после его ухода из РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ McDonald’s и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство, пишет РИА Новости.

McDonald’s, [использующие] 100% российское сырьё, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены — снижены. Вот такой подход,заявил Володин.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. По его мнению, решения компаний не связаны с бизнесом, поскольку уход из РФ грозит им убытками, а их работникам — потерей рабочих мест.

Он отметил, что Россия намерена подготовить симметричный ответ на отказ иностранных компаний работать в России, включая возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Замглавы Совбеза подчеркнул, что правительство уже занимается проработкой мер, призванных не допустить массовой безработицы и создать новые производства, после чего вернуться на российский рынок зарубежным компаниям будет непросто.

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