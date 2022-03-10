Володин назвал альтернативу McDonald’s после его ухода из РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после ухода из РФ McDonald’s и других компаний, использующих российское сырьё, на их месте должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Если же отечественные сетевые компании не придут на смену зарубежным, то это место займёт государство, пишет РИА Новости.

McDonald’s, [использующие] 100% российское сырьё, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены — снижены. Вот такой подход, — заявил Володин.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. По его мнению, решения компаний не связаны с бизнесом, поскольку уход из РФ грозит им убытками, а их работникам — потерей рабочих мест.

Он отметил, что Россия намерена подготовить симметричный ответ на отказ иностранных компаний работать в России, включая возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Замглавы Совбеза подчеркнул, что правительство уже занимается проработкой мер, призванных не допустить массовой безработицы и создать новые производства, после чего вернуться на российский рынок зарубежным компаниям будет непросто.