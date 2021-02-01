Медведев напомнил, что Белоруссия зависит от России

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Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что экономика Белоруссии полностью заточена под российскую экономику.

По его словам, интеграция между государствами выгодна как Москве, так и Минску. Медведев считает, что странам необходимо ввести единую валюту. Политик напомнил, что белорусские товары нигде, кроме России, не ждут.

Нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что Минск регулярно упрекает Москву в давлении, но эти заявления являются беспочвенными. Медведев считает, что для Белоруссии сейчас важно разобраться в своих внутриполитических проблемах, сообщает MK.RU.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.