«Мебельщики России хлопают в ладоши»: бизнесмен о приостановке работы IKEA

«Мебельщики России хлопают в ладоши» временной приостановке работы в РФ шведской торговой сети IKEA, заявил NEWS.ru гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России бизнесмен Тимур Иртуганов. Спикер обратил внимание, что IKEA не уходит из РФ навсегда, а только отправила сотрудников на оплачиваемые трёхмесячные каникулы. Эксперт подчеркнул, что в России около 40% мебели иностранного производства и на IKEA приходится «совсем немного».

Меня больше волнует проблема производств IKEA [в РФ]: четыре больших завода в Вятской, Кировской, Ленинградской и Новгородской областях и предприятий, загруженных заказами IKEA. Как мне известно, своих сотрудников компания не уволила, а отправила на трёхмесячные оплачиваемые каникулы. Торговые центры «Мега» под их оперативным управлении не закрыты. Что касается сути вопроса, российский потребитель не заметит ухода IKEA, дефицита мебели в РФ не будет, — отметил Иртуганов.

Глава Ассоциации добавил, что IKEA в Росси смогла занять свою нишу и обзавестись фанатами, настроить на предприятиях «очень удобные алгоритмы» сбыта, комфортные и для покупателей, и для поставщиков, но её доля на рынке РФ небольшая, несмотря на агрессивную рекламу.

Накануне стало известно, что IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи магазинах, в том числе и онлайн.

Ранее датская компания LEGO также приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России из-за западных санкций. Кроме того, LEGO планирует перечислить $16,5 млн на поддержку народа Украины. Немецкий производитель Mercedes-Benz также приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн BMW остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок. Так же поступил концерн Siemens.