МЭА прогнозирует падение потребления нефти в мире на $1 трлн в 2020 году

https://static.news.ru/photo/bee6937a-9fd4-11ea-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, действующие во всём мире, приведут к тому, что расходы потребителей на нефть сократятся в 2020 году на $1 трлн, говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Падение инвестиций в энергетическую сферу в первой половине 2020 года является беспрецедентным. По прогнозам МЭА, сделанным до возникновения в Китае вспышки новой инфекции, вложения в сектор энергетики должны были увеличиться на 2% за год — максимальное значение со времён кризиса 2014 года. Карантинные меры в различных странах привели к тому, что инвестиции, вместо предполагаемого роста, упали на рекордные 20% по сравнению с 2019 годом, или на $400 млрд, передаёт ТАСС.

По нашим оценкам, расходы потребителей на нефть упадут более чем на $1 трлн в 2020 году, тогда как поступления в электроэнергетическом секторе снизятся только на $180 млрд, что во многом будет вызвано ростом неплатежей, — дополнили в МЭА.

Как писал NEWS.ru ранее, Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в этом году. Аналитики ожидают, что российская экономика снизится на 5% вместо 3,3%.