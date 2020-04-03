McDonald's предлагает устроить своих сотрудников в РФ в продуктовые сети

https://static.news.ru/photo/e4230b20-75b6-11ea-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald's можно временно трудоустроить в торговые сети. Об этом сообщили в компании.

Сотрудники McDonald's в России смогут временно работать по совместительству в продуктовых сетях, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт о таких сетях, как «Пятерочка», «Перекресток» «Лента», «Сбермаркет», «Дикси» и Metro. Работники ресторана быстрого питания могут стать продавцами-логистами, работниками торговых залов, продавцами-кассирами или сборщиками заказов.

При этом McDonald's в полном объеме сохраняет все рабочие места для сотрудников, временно трудоустроенных у партнеров, и гарантирует выполнение всех обязательств по защите трудовых прав.

Как писал NEWS.ru, сеть супермаркетов «Магнит» согласилась трудоустроить более 2,5 тысячи сотрудников ресторанов KFC и Burger King в 20 регионах России, если заведения закроются на карантин. В руководстве «Магнита» считают, что временные работники из ресторанов быстрого питания помогут супермаркетам справиться с повышенным спросом в «сложных эпидемиологических условиях». Сеть супермаркетов заявила, что ведёт переговоры не только с KFC и Burger King.