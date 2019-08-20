https://static.news.ru/photo/0ce6889a-c3d6-11e9-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона. При этом аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ.

По данным источников РБК , в настоящее время представители платёжной системы обсуждают эту возможность с российскими банками. Если идея будет реализована, что денежные переводы будут осуществляться при помощи сервиса Mastercard Hub, в котором хранятся все привязанные к банковским картам мобильные номера клиентов. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет установить на смартфон специальное приложение. При оформлении перевода достаточно будет указать номер телефона получателя, отправляемую сумму денег, а также отметить, что деньги уходят за пределы РФ.

Заинтересованность в дальнейшем развитии сервисов денежных переводов с Mastercard уже выразил банк «Русский стандарт».

Ранее News.ru писал о том, что новый способ получения зарплаты в России анонсировали в Центробанке. Там рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение позволит разобраться с вопросом о «зарплатном рабстве», ситуации, когда работодатель выбирает банк без учёта интересов сотрудника. Предполагается, что работник сможет самостоятельно привязать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбрать банк, в который будет перечисляться его зарплата.