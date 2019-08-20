Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона. При этом аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ.
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Заинтересованность в дальнейшем развитии сервисов денежных переводов с Mastercard уже выразил банк «Русский стандарт».
Ранее News.ru писал о том, что новый способ получения зарплаты в России анонсировали в Центробанке. Там рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение позволит разобраться с вопросом о «зарплатном рабстве», ситуации, когда работодатель выбирает банк без учёта интересов сотрудника. Предполагается, что работник сможет самостоятельно привязать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбрать банк, в который будет перечисляться его зарплата.