https://static.news.ru/photo/01b1b8aa-ce2b-11e9-848a-fa163e074e61_660.jpg Александр Левинталь Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь заявил, что в ЕАО восстановят масштабную добычу олова на базе Хинганского ГОКа.

В своё время область добывала олово, но потом в 90-е всё это было приостановлено, шахты затоплены. А олово стране нужно, оно пользуется спросом за рубежом, — сказал Левинталь News.ru в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ).

Он также отметил, что ведутся геологоразведочные работы, чтобы начать добывать олово из коренных месторождений. По его словам, на предприятии будут заняты около 150 человек.

Кроме того, губернатор отметил важность создания условий для занятий спортом. В частности, он сказал, что в регионе бывают сильные морозы (-30 градусов по цельсию), но нет крытого катка. Из-за этого у спортсменов нет возможности тренироваться и представлять область на соревнованиях.

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