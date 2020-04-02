Машины скорой помощи купят для регионов на деньги из резервного фонда РФ

https://static.news.ru/photo/2f49b210-74aa-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Уточняется, что на эти средства будут приобретены 1200 автомобилей. Мера направлена на обеспечение готовности медучреждений к приёму больных, инфицированных COVID-19.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно официальной статистике, в России уже почти 3 тысячи человек заражены коронавирусом. Некоторым из них требуется пребывание в стационаре и квалифицированная медицинская помощь. Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, количество заболевших будет увеличиваться и пик ожидается к середине апреля. Российские больницы не готовы к наплыву пациентов. Реанимационных коек в учреждениях не хватает, хотя аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и врачей-анестезиологов сейчас в избытке.