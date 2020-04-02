Машины скорой помощи купят для регионов на деньги из резервного фонда РФ

Кабмин выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов в связи с пандемией коронавируса.
Соответствующее распоряжение
Как писал NEWS.ru ранее, согласно официальной статистике, в России уже почти 3 тысячи человек заражены коронавирусом. Некоторым из них требуется пребывание в стационаре и квалифицированная медицинская помощь. Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, количество заболевших будет увеличиваться и пик ожидается к середине апреля. Российские больницы не готовы к наплыву пациентов. Реанимационных коек в учреждениях не хватает, хотя аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и врачей-анестезиологов сейчас в избытке.
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