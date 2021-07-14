В ЕС захотели запретить машины на традиционном топливе

С 2035 года в Евросоюзе могут запретить выпуск автомобилей на традиционном топливе, если степень их выбросов будет выше нулевого значения, сообщает ТАСС.

Кроме того, новые ужесточённые стандарты для автомобилей подтолкнут производителей транспорта быстрее перейти к производству соответствующих автомобилей, у которых будет нулевой выброс. Если к 2030 году уровень загрязнения производимых в европейском регионе автомобилей должен снизиться вполовину, то уже к 2035 году это значение должно быть на уровне 100%, отмечается в сообщении.

Также Еврокомиссией были предложены новые нормы по размещению заправок и зарядных станций. По новым правилам водородные колонки должны располагаться каждые 150 км, а для электромобилей через каждые 60 км.

Ранее в России захотели значительно снизить выбросы парниковых газов. Речь идёт об уменьшении энергоёмкости и углеродоёмкости экономики до 150 млн тонн ежегодно.