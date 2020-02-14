Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до настоящего момента вопрос сокращения поставок смартфонов в Россию Китаем не поднимался. Глава Минпромторга в этой связи выразил надежду, что мобильные устройства не подорожают, несмотря на ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции.
Мантуров связал стоимость смартфонов в России с объёмом и своевременностью поставок из Китая, отвечая на вопрос о возможном росте цен,
Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было, — резюмировал Мантуров.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции организаторы приняли решение отменить крупнейшую в мире выставку достижений мобильной индустрии — Всемирный мобильный конгресс. Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне.
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