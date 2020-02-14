https://static.news.ru/photo/c89c2d44-4f57-11ea-8b40-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до настоящего момента вопрос сокращения поставок смартфонов в Россию Китаем не поднимался. Глава Минпромторга в этой связи выразил надежду, что мобильные устройства не подорожают, несмотря на ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции.

Мантуров связал стоимость смартфонов в России с объёмом и своевременностью поставок из Китая, отвечая на вопрос о возможном росте цен, передаёт ТАСС. Министр понадеялся, что чрезвычайных ситуаций в этой сфере не будет.

Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было, — резюмировал Мантуров.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции организаторы приняли решение отменить крупнейшую в мире выставку достижений мобильной индустрии — Всемирный мобильный конгресс. Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне.