Мантуров рассказал о новом бизнес-самолёте SSJ

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новая версия самолёта Sukhoi Superjet бизнес-класса будет представлена во второй половине2021 года.
У нас в этом году появляется новая версия бизнес-SSJ-VIP, с шарклетами, с дополнительными баками и разными опциями, демонстрационный самолет появится во второй половине года. Я думаю, по этой версии будет достаточное количество желающих, потому что цена-качество очень конкурентные, — приводит слова Мантурова агентство «Прайм».
Также министр отметил, что сейчас идёт сбор заказов на поставки авиалайнером SSJ100. По словам Мантурова, в первую очередь РФ будет поставлять самолёты российским авиакомпаниям, а также в страны ЕАЭС.
В сентябре NEWS.ru писал, что разработка нового авиалайнера SSJ обойдётся Ростеху в 120 млрд рублей. Ожидается, что разработка будет завершена к 2023 году.
SSJ New — это модификация Sukhoi SuperJet 100, который начали производить в 2007 году, с максимальным импортозамещением компонентов и производства.
Также 20 февраля стало известно о планах России и ОАЭ создать совместную компанию для разработки нового самолёта бизнес-класса.