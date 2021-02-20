Мантуров рассказал о новом бизнес-самолёте SSJ

https://static.news.ru/photo/1e57bae2-7427-11eb-9154-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/SJet_

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новая версия самолёта Sukhoi Superjet бизнес-класса будет представлена во второй половине2021 года.

У нас в этом году появляется новая версия бизнес-SSJ-VIP, с шарклетами, с дополнительными баками и разными опциями, демонстрационный самолет появится во второй половине года. Я думаю, по этой версии будет достаточное количество желающих, потому что цена-качество очень конкурентные, — приводит слова Мантурова агентство «Прайм».

Также министр отметил, что сейчас идёт сбор заказов на поставки авиалайнером SSJ100. По словам Мантурова, в первую очередь РФ будет поставлять самолёты российским авиакомпаниям, а также в страны ЕАЭС.

В сентябре NEWS.ru писал, что разработка нового авиалайнера SSJ обойдётся Ростеху в 120 млрд рублей. Ожидается, что разработка будет завершена к 2023 году.

SSJ New — это модификация Sukhoi SuperJet 100, который начали производить в 2007 году, с максимальным импортозамещением компонентов и производства.

Также 20 февраля стало известно о планах России и ОАЭ создать совместную компанию для разработки нового самолёта бизнес-класса.