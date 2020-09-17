Разработка нового самолёта SSJ обойдётся «Ростеху» в 120 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/15601808-f8a8-11ea-b10c-fa163e074e61_660.jpg Кабина пилотов SSJ 100 Фото: Ральф Ролечек/wikipedia.org

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует к 2023 году завершить разработку нового российского авиалайнера Sukhoi SuperJet New.

Стоимость этого проекта оценивается в 120-130 млрд рублей, рассказали газете «Ведомости» осведомлённые источники.

SSJ New — это модификация Sukhoi SuperJet 100, который начали производить в 2007 году, с максимальным импортозамещением компонентов и производства.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») занимается разработкой российского авиационного двигателя нового поколения ПД-8. Помимо двигателя в самолёте будут заменены на отечественные системы торможения, электроснабжения, водоснабжения, кондиционирования, кислородная система экипажа и др.

В рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения — в дальнейшем современные системы и технологии получат применение в других новых проектах гражданского авиастроения России, — сообщил изданию источник в Минпромторге РФ.

На создание нового двигателя будет потрачена почти половина запланированного бюджета. Значительную часть средств на разработку авиалайнера предоставит государство, однако отмечается, что компании, участвующие в разработке, также инвестируют свои средства.

Издание отмечает, что только ОАК на разработку SSJ New получит порядка 50 млрд рублей. При этом инвестиции в проект будут распределены по годам.

В «Ведомостях» пишут, что сумма в 120 млрд — это колоссальный бюджет для проекта по модернизации самолёта, сравнимый с расходами на разработку нового самолёта с нуля.

Однако новый авиалайнер будет отличаться от предшественника не только импортозамещёнными деталями. Также будет изменена конструкция фюзеляжа, скорректирован центр тяжести и будут внесены другие конструктивные улучшения.

Ранее NEWS.ru писал, что в июне в Совете Федерации предлагали вернуться к производству авиалайнеров Ту-334 из-за сложностей с SSJ 100.