Малому бизнесу и социальным НКО выделят гранты из-за пандемии

Кабмин подготовил проект постановления о выплате единовременного гранта в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

На единовременные гранты малому бизнесу и социальным НКО на фоне пандемии выделят около 38,5 млрд рублей, это поддержит около трёх миллионов человек, — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин одобрил предложения кабмина по поддержке бизнеса на фоне распространения коронавируса. По его словам, власти должны помочь предпринимателям не только сохранить рабочие места, но и быстро восстановить обороты после того, как новая волна пандемии пойдёт на спад.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Речь идёт о ежемесячной выплате, которая зависит от среднедушевого дохода семьи.