https://static.news.ru/photo/6ec84d58-2dd7-11ea-8c2d-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна будет продавать нефть за криптовалюту Petro уже в 2020 году. По его словам, Petro уже помог Боливарианской Республике в свете экономических санкций США.

Мы уже продаём за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro, — цитирует Мадуро газета El Nacional.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабелью опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабелью отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.