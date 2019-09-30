Почему в России лишь немногие клиенты читают договор перед оформлением кредита? Чем руководствуются россияне при составлении заявки на займ? И как обстоят дела с финграмотностью в РФ? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью News.ru рассказала стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, представитель России в «Группе двадцати» и Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности Анна Зеленцова.

— Зачем нужна целая госпрограмма, чтобы прививать россиянам финансовую грамотность?

— К сожалению, финансовая грамотность — не очевидная вещь. Уровень финансовой грамотности россиян и во всём мире пока что достаточно низкий. Примерно каждый пятый человек в мире не может посчитать проценты, не понимает элементарные финансовые вычисления.

Если говорить про россиян, то только 40% читают договор, прежде чем подписывают. То есть 60% не читают и потом удивляются, когда оказывается, что проценты гораздо выше. Или они думают, что это депозит, хотя на самом деле приобрели другой финансовый продукт и т.д. То есть очень большой процент тех же жалоб и споров с финансовыми организациями снимался бы, если бы россияне просто начали читать договоры, которые подписывают.

Петр Ковалев/ТАСС

Люди с низкой финансовой грамотностью берут самые дорогостоящие займы. Как правило, это ещё и люди с низкими доходами, которые таким образом загоняют себя в долговую ловушку. Следовательно, причин для повышения финансовой грамотности очень много.

Уже на международном уровне «Группой двадцати» признано, что финансовая грамотность в 21-м веке — это такое же важное умение, как умение читать, считать и писать. Мы сталкиваемся с финансами каждый день, но это не значит, что мы правильно ими пользуемся. Кроме того, поскольку сейчас финансы становятся всё более цифровыми, мы получаем новые возможности, но и существенно увеличиваются риск. В один клик можно потерять свои деньги, столкнувшись с финансовым мошенничеством. Конечно, здесь должен включаться здравый смысл и противостояние социальной инженерии.

Несколько волн финансового мошенничества прокатились по России в этом году. Как правило звонят по телефону, сообщая, что со счёта человека якобы пытаются снять деньги, просят предоставить личные данные. В 90 случаях из 100 это не утечка информации из банка, а та информация, которую человек сам выдал мошенникам по телефону.

То есть финансовая грамотность — это целый комплекс умений, начиная от умения вести бюджет, не попадать в излишнюю задолженность, умение сберегать. Международные эксперты считают, что подушка сбережений на непредвиденные обстоятельства должна равняться доходу за три месяца. Но также должны быть долгосрочные сбережения: финансовое планирование на какие-то цели, пенсию. Плюс необходимо помнить о безопасности и возможности защиты своих прав, противодействия финансовому мошенничеству.

— Если в России всё не очень хорошо с финансовой грамотностью, то есть ли страны, которые можно было бы назвать лидерами по этому уровню?

— Нельзя сказать, что у нас всё не очень хорошо. Я бы сказала так: у стран-лидеров тоже всё не очень хорошо. Организация экономического сотрудничества и развития составляет такой международный рейтинг, и в Группе 20-ти мы находимся на 9 месте. Есть лидеры, например, из 20-ки — это Франция и Канада. При этом у нас 12 баллов, а у них по 14 при «потолке» в 21 балл. То есть нас разделяют два балла, а мы живём в рыночной экономике всего-ничего по историческим меркам — около 30 лет. И, конечно, Франция с её большой историей на финансовых рынках не так сильно нас опережает. В чём французы преуспели: у них сохранилось культура сбережения в семье, и семья становится источником культуры сбережения и культуры инвестиций.

Сергей Булкин/News.ru

У нас такой культуры по разным причинам нет. Во-первых, поколениями люди теряли сбережения. Во-вторых, уровень доверия финансовой системе — это отдельная, очень сложная тема. Горизонт планирования у нас не очень длинный не только у граждан, но и у государства, к сожалению, пока что. Поэтому сбережения у нас очень краткосрочные.

У других лидеров, например, в Канаде и Австралии очень сильные программы и финансовой грамотности, и защиты прав потребителей финансовых услуг.

— Когда нужно начинать прививать финансовую грамотность? С какого возраста?

— Мы, начиная свою программу в 2011 году, конечно, изучали международный опыт. То, что мы видим сейчас, говорит о том, что эффективней всего начинать с раннего детства. Наши пятнадцатилетние школьники уже за три года показали самый большой результат. В рейтинге уровня финансовой грамотности PISA мы поднялись на 4-е место. Для нового поколения многие вещи проще, молодых людей не нужно переучивать. Если с раннего возраста формируются правильные установки, то процесс идёт гораздо эффективней.

Ещё очень важный момент — в этом году Министерство финансов отправляет в школы регионов 11,5 млн учебных пособий. Это самый большой единовременный тираж в современной России каких-либо учебников для школьников. Мы надеемся, что эти учебные пособия будут использоваться. Важно, что среди этих материалов есть не только пособия для учеников и педагогов, но и просветительские материалы для родителей. Исследования показывают, что если в семье с ребёнком обсуждаются финансовые вопросы — семейный бюджет, цели трат, то финграмотность у таких детей гораздо выше при прочих равных. Одни уроки в школе не помогают, если семья не будет вовлечена в процесс.

— Правильно ли сделать вывод, что люди преклонного возраста — это категория россиян с самой низкой финансовой грамотностью?

— Не совсем так. Есть цикл финансовой грамотности: низкая финграмотность в детско-юношеском возрасте, к 35 года она вырастает, после 45 лет идёт на снижение. Но Россия — очень интересное исключение из этого правила. Есть даже гендерная разница. В большинстве стран уровень финграмотности у мужчин выше, чем у женщин, а в России до 45 лет уровень примерно равный, а после у мужчин снижается, тогда как у женщин даже немного подрастает.

Сергей Булкин/News.ru

— С чем это связано?

— С тем, что, по статистике, именно женщины примерно в 80% домохозяйств ведут семейный бюджет. Они отвечают за ежедневные траты, финансирование детей и пожилых родителей, сбережения. В других странах у мужчин этот компонент даже немного ниже, но они сильней в финансировании. У нас же женщины сильнее в том, что касается ежедневного финансового менеджмента.

При этом необходимо уделять серьёзное внимание финансовой грамотности женщин. По статистике, они живут дольше мужчин, но получают до сих пор на 30% меньше, чем мужчины, а на пенсию выходят раньше. Этот незащищённый период жизни на пенсии у них больше, а накоплений меньше. Важно уделять внимание долгосрочным сбережениям, финансовому планированию, чтобы женщина была защищена финансовой подушкой безопасности.

Если вернуться к разнице групп по возрастам, то у пожилых ещё сохраняется, наверное, с советского времени привычка сберегать. Часто можно видеть бабушку с небольшой пенсией, у которой всё распланировано, и она ещё внукам что-то даёт.

Молодые люди больше склонны к импульсивным тратам, часто бывают закредитованы. Если у них более развиты цифровые умения или знания финансовых инструментов, то рискованность при осуществлении расходов играет свою негативную роль.

Разные компоненты финансовой грамотности у разных поколений представлены по- разному. Но, кстати, есть стереотип, что цифровая финансовая грамотность у молодёжи развита больше, чем у представителей других поколений. И в этом тоже есть свои проблемы. Уверенность в цифровом пространстве тоже играет свою негативную роль. Молодые люди не всегда понимают, что не нужно выкладывать персональную информацию, в частности платёжную, в соцсети, что не следует кликать по всем сайтам, которые попались на глаза. Не смотря на то, что цифровая грамотность у молодёжи высокая, в вопросах безопасности молодые люди становятся главной мишенью для финансовых мошенников в Интернете.

— Меняется ли уровень финансовой грамотности россиян в зависимости от региона?

— Да, совершенно точно. В этом году мы впервые презентовали такое исследование. В нём регионы были разделены на несколько групп, оценивались знания, умения и установки населения. Например, оказывалось, что человек может не знать, как надо, но у него есть установка на сбережения.

Сергей Булкин/News.ru

Так, Калининградская область заняла высокие позиции. Но во всех регионах изначально разные условия жизни, на что влияют и социальный уровень, образование и демография. Например, самый низкий уровень финансовой грамотности у многодетных семей, самый высокий — у женатых людей с одним двумя-детьми. Мы все эти категории отслеживаем, чтобы понимать, кому помогать в первую очередь. Но это не оценка региону, это — анализ для того, чтобы федеральные и региональные власти понимали, с чем и кем работать.

— Сколько времени может понадобиться для того, чтобы повысить уровень финансовой грамотности всего населения России?

— Мы понимаем, что это работа на долгую перспективу. Первая государственная стратегия по повышению финграмотности была принята в конце 2017 года, а у тех же стран-лидеров рейтинга уже реализуются третьи стратегии. Это десятилетия работы. Финансовая грамотность должна стать таким же школьным предметом, как математика.

— А вы выступали с предложением сделать отдельный предмет в школе?

— Сейчас финансовая грамотность в школах преподаётся как факультатив. Мы совместно с Министерством просвещения ведём работу для того, чтобы компетенции в финансовой грамотности включить в гос- и федеральные стандарты. Но пока не как отдельный предмет, а в рамках обществознания, частично в рамках математики. Уже даже в ЕГЭ есть задание по финансовой грамотности. Я думаю, что мы к этому придём. Но это тоже постепенно. Нужно обучить учителей, необходимы учебники, учебные планы во всех странах мира переполнены, и в России тоже. Очень мало стран, где финансовая грамотность является обязательным предметом. Чаще это как часть обществознания, экономики, математики. Но мы, я думаю, придём во второй или третьей стратегии к тому, что это станет таким же учебным предметом, как, например, биология.