Акции, выкупленные по новой программе обратного выкупа (buy back), корпорация ЛУКОЙЛ погасит после её завершения. Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.
Он добавил, что корпорация пока не планирует досрочно завершать новую программу обратного выкупа акций, передаёт
Пока до $3 млрд до 2022 года, — сказал он.
ЛУКОЙЛ проводит программу обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.
1 октября на фоне новостей о начале нового buy back обыкновенные акции ЛУКОЙЛа подорожали в ходе торгов на 4,7%, писал News.ru.
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