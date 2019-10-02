https://static.news.ru/photo/7e6c9e80-e525-11e9-919b-fa163e074e61_660.jpg Вагит Алекперов Фото: PJSC Lukoil/Instagram.com/Global Look Press

Акции, выкупленные по новой программе обратного выкупа (buy back), корпорация ЛУКОЙЛ погасит после её завершения. Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.

Он добавил, что корпорация пока не планирует досрочно завершать новую программу обратного выкупа акций, передаёт ТАСС .

Пока до $3 млрд до 2022 года, — сказал он.

ЛУКОЙЛ проводит программу обратного выкупа акций на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства.

1 октября на фоне новостей о начале нового buy back обыкновенные акции ЛУКОЙЛа подорожали в ходе торгов на 4,7%, писал News.ru.