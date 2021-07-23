Лукашенко воспользуется ростом мировых цен на еду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел возможность для экономики страны улучшить свои показатели на фоне роста цен на продовольствие во всём мире. Об этом сообщает БелТА.

Главный фактор, на который стоит обращать внимание, заключается в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос на него неимоверный, — отметил белорусский лидер.

Кроме того он отметил, что в целом по миру около 1 млрд человек голодают и спрос, а соответственно и цены на продовольствие будут расти. В целом для планеты это плохо, однако для Белоруссии это может стать возможность поправить экономическое положение в стране. В частности появится отдача от агропромышленного комплекса, куда вкладывались огромные деньги.

В целом Лукашенко подметил актуальность момента для страны и призвал аграриев оперативно организовать сбор урожая.

Ранее Песков рассказал о мерах поддержки Белоруссии на фоне санкций. Правительствам России и Белоруссии были даны поручения о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада. Эти вопросы обсуждались во время встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.