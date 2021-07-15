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Песков рассказал о мерах поддержки Белоруссии на фоне санкций

13:19, 15 июля 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Правительствам России и Белоруссии были даны поручения о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что эти вопросы обсуждались во время встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане, — добавил представитель Кремля.

Ограничительные меры в отношении Минска начали действовать 25 июня. Они касаются в том числе экспорта в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьём и оборудованием для производства табака и табачных изделий.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что правительства Белоруссии и РФ должны разработать меры для снятия барьеров на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок. Также стороны обсудят вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Белоруссию.

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