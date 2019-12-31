https://static.news.ru/photo/78a73d50-2bd6-11ea-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию. В качестве исключительной меры, пока не будут заключены нефтегазовые контракты, поставки будут осуществляться без этих документов.

Рабочие вопросы были решены в продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передаёт БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главы двух стран обсуждали поставки нефти и газа по телефону 30 декабря и затем вернулись к этой теме 31 декабря. Итогом стала договорённость «об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья».

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.