Ложный транзит или выгоды чиновников: как ужесточить борьбу с контрабандой

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал усилить борьбу с умножившимися контрабандистами, которые всё активнее ввозят в Россию запрещённые продукты, потому что те стали действовать изощрённее. Соответствующие предложения уже представлены правительству. Ожидается, что они смогут кардинально изменить ситуацию с нелегальными поставками в нашу страну. Эксперты подозревают в проснувшейся активности ведомства Данкверта скрытую борьбу чиновничества за афиширование успехов.

Так, по его суждению, назрела необходимость ввести ответственность для водителей грузового транспорта и перевозчиков. Применительно к ним можно говорить о конфискации как товара, так и автомобилей, а также о запрете на осуществление ввоза сроком на пять лет.

Побороть нелегальные поставки можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары, — подчеркнул Данкверт в интервью порталу РБК .

Кроме того, глава Россельхознадзора раскрыл и необычные способы нелегальных поставок санкционных продуктов в РФ. К примеру, недобросовестные предприниматели выдают запрещённые товары за продукцию, которую вырастили или изготовили в странах, откуда поставки в РФ не запрещены. Затем перевозчик может заехать на российскую территорию якобы на заправку: правда, при досмотре выясняется, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного региона России в другой. Распространён и ложный транзит, когда продукция по документам направляется через Россию из Белоруссии в Казахстан, однако на самом деле разгружается в Москве.

АГН Москва/Global Look Press

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства Сергея Данкверта, а настоящее время «Россельхознадзор разработал ряд предложений и направил в правительство на рассмотрение. Речь идёт о борьбе с ввозом в Россию продукции из стран, в отношении которых действуют особые экономические меры (Указы Президента № 560 и 391)».

В рамках пресечения ввоза такой продукции за пять лет Россельхознадзором было выявлено и уничтожено более 36 тысяч тонн запрещённых товаров, большую часть из которых составляла плодовоовощная продукция, — пояснили нашему изданию в Россельхознадзоре.

Любые контрабандные продукты имеют документы, которые не соответствуют действительности, объясняет директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ РАНХиГС) Анатолий Тихонов. Если санкционная продукция, по его словам, попадает в РФ с подложными документами, то сложно будет определить, что это за продукция, где она была выращена, несёт ли она опасность для здоровья человека.

И в этом её главная опасность, в том, что мы нарушаем не только указ президента о санкциях, а в том, что любая продукция, которая попадает на территорию РФ незаконно, не вызывает доверия к её безопасности. А безопасность и здоровье людей — главные задачи государства. В этом отношении главу Россельхознадзора надо поддержать. Ведь мы должны покупать на прилавках те продукты, в которых мы уверены. Если наш российский производитель производит товар и кладёт его на полку в магазине, мы знаем, к кому обращаться в случае отравления или плохого качества продукта, мы можем найти его источник. Если же мы видим в магазине продукцию, которой мы не можем доверять, то мы не можем доверять тогда и магазинам. Это очень опасное явление. Анатолий Тихонов директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ РАНХиГС) директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ РАНХиГС)

Однако профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов видит в ретивости Сергея Данкверта и другую сторону медали. По его суждению, в период турбулентности экономики каждое ведомство стремится «урвать свой кусок», и в период пандемии на первое место вышел Роспотребнадзор, ставший главным регулятором рынка. Его извечный соперник Россельхознадзор вспомнил о том, что рынок, особенно сейчас, нужно регулировать, указывает Чеглов.

И надо найти свой участок и получить большие права. Ведь с проверками по магазинам ходить хлопотно, да и «выхлоп» в виде штрафов сравнительно мал. Поймать санкционный товар — тоже малорентабельно. Уничтожение достаточно хлопотное и затратное дело. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Дальше — больше, продолжает Чеглов, насколько инициативы Россельхознадзора вообще актуальны? Ведь основной поток «санкционки» идёт прежде всего из Белоруссии. «Польские» яблоки стали «сезонными», норвежская сёмга поменяла прописку (единое торговое пространство, достаточно прозрачные границы).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но Белоруссия, по-видимому, скоро окажется по другую сторону, и Россия будет вынуждена строить совсем иной пропускной режим. Остаётся Казахстан и транзит через Грузию. Далее. А если отобранные санкционные товары не уничтожать, а продавать на торгах в пользу бюджета? Крамольная мысль, но зато выгодно. И главное, нарушитель будет наказан тем, что лишится товара. Ну и надо, в конце концов, разбираться с лазейками, через которые эти товары проходят через границу, обученных пограничников и таможенников. А отобрать и продать грузовик фирмы из другой юрисдикции — это судебные споры, обострение межгосударственных отношений, — отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Вместе с тем директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Валерий Сенков полагает, что вся «компанейщина» вполне себе укладывается в систему мер по борьбе с фальсификацией и легализацией налоговой базы, «потому что там, где фальсификат, — либо товар один, а документы другие, либо занижение стоимости или искажение объёмов».

В настоящее время всё фактически переводится на электронное и цифровое администрирование, и такая мера расширительно трактует ту же субсидиарную ответственность, которую уже возлагает судебная практика на собственников и на руководителей компаний, если у компании есть доказанный факт неуплаты налогов, то собственники или генеральный директор будут нести такую ответственность. Такие прецеденты уже есть. Валерий Сенков директор Института экономики и финансов Государственного университета управления директор Института экономики и финансов Государственного университета управления

Другое дело, говорит Сенков, «водитель может быть индивидуальным предпринимателем и быть исполнителем и руководителем, а может быть наёмным работником, который принимает груз и документы». А тут часть документов может уйти по телекоммуникационным каналам связи, и возлагать ответственность на исполнителя, то есть чтобы сам водитель определял, фальсификат перед ним или нет и можно ли работать с этим товаром, абсолютно неправильно, уверен эксперт.