Лорд Грегори Баркер: РФ может сыграть ключевую роль для мировой экономики

https://static.news.ru/photo/0c27e770-a3a3-11ea-bf28-fa163e074e61_660.jpg Лорд Грегори Баркер Фото: Twitter

Экс-министр энергетики и климата Великобритании, исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер заявил, что Россия может сыграть ключевую роль для мировой экономики из-за ряда преимуществ.

Говорить о новых возможностях в разгар пандемии, которая каждый день уносит жизни и разрушает целые экономики, нелегко, но мы должны начать планировать будущее. Я уверен, что Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики, — приводит слова лорда Грегори Баркера «Прайм».

Среди преимуществ России он отметил финансовые и природные ресурсы, а также человеческий капитал. По мнению британского политика, эти преимущества могут помочь в борьбе с глобальным потеплением. Их можно направить на развитие современных низкоуглеродных технологий и на проекты по возобновляемой энергетике.

Возобновляемая энергетика, экологически чистые и цифровые решения должны стать фундаментом экономики после кризиса: они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест, — процитировали бывшего министра энергетики и климата Великобритании в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Адыгее заработала самая крупная российская ветроэлектростанция. Отмечается, что Адыгейская ВЭС уже начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок. Она состоит из 60 ветроэнергетических установок общей мощностью 150 МВт.