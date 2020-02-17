https://static.news.ru/photo/1cd2d802-513f-11ea-8409-fa163e074e61_660.jpg Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия может оказать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции «сделано в Италии» к производственной кооперации по принципу «сделано с Италией». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, такой подход возможен при локализации основной части производства на территории России. Лавров добавил, что знает о настрое итальянского бизнеса вернуться к двусторонним отношениям на прагматичной и взаимовыгодной основе. Разумеется, в Москве приветствуют такой настрой, отметил министр в интервью итальянской газете La Stampa.

Российский дипломат указал, что из-за санкций товарооборот между Москвой и Римом сократился почти в два раза — с $53,8 млрд в 2013 году до $26,9 млрд в 2018 году. При этом только производители Италии потеряли почти $2 млрд.

Весьма озабочены нынешним состоянием дел итальянские предприниматели, которые твёрдо намерены продолжать работу в нашей стране, — отметил Лавров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, несмотря на некоторые разногласия, российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы МИД РФ, хорошие отношения между странами не означают, что стороны должны во всём соглашаться.