Куры взлетели: почему в России снова дорожает мясо птицы

Не успел российский продовольственный рынок оправиться от прошлогоднего взлёта цен на курятину, как наметился новый кризис. Минпромторг сообщил об очередном росте стоимости целого ряда незаменимых продуктов питания, включая ценнейший источник белка — куриное мясо. Стоимость филе куриной грудки взлетела до 250 рублей за килограмм и это не предел. Могут ли россияне рассчитывать на то, что цены на их любимые продукты снизятся, а качество хотя бы сохранится на имеющемся уровне?
Курица не птица
С наступлением осени россиянам придётся не только выискивать средства на тёплые вещи, но и ещё раз подумать о хлебе насущном. Дурные вести пришли от Минпромторга, предупредившего граждан о существенном подорожании ряда продуктов первой необходимости. Не так давно государство искусственно
Минпромторг предупредили розничные сети магазинов: по их данным, на куриное мясо и яйца поднимут цены производители. Правительству уже направили соответствующее обращение в надежде найти выход из сложившейся ситуации. Однако рост цен не заставил себя долго ждать.
Так, в Национальной мясной организации (НМО) отметили рекорд стоимости филе куриной грудки в 250 рублей за килограмм на электронных торгах в западной части страны. В то же время цена на цыплёнка-бройлера с начала месяца остановилась на отметке в 150 рублей. Очевидно, что к резкому скачку стоимости привёл целый ряд факторов, связанных не только с пандемией коронавируса.
Патогены атакуют
Гораздо более высокую опасность для российского животноводческого сектора представляет не COVID-19, а продолжающееся распространение африканской чумы (АЧС) и птичьего гриппа. Так, в Приамурье до сих пор
По словам бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, прямые убытки от АЧС за 10 лет (по состоянию на 2017 год)
Именно этот фактор подчеркнул в беседе с NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, африканская чума и птичий грипп серьёзно сократили объёмы предложения на мясном рынке, что во многом заставило розничные сети поднять цены.
Цены на яйца росли всю весну и начало лета. При ограниченных финансовых возможностях россияне всё чаще стали отдавать предпочтение ценным белковым продуктам. Резкое же падение предложения из-за птичьего гриппа не может компенсировать возросшие потребности граждан. Всю первую половину года Россия восстанавливалась от последствий птичьего гриппа, который поразил огромное количество племенного поголовья и инкубационные фабрики. В итоге впервые за последние 20 лет в стране произошло колоссальное сокращение производства аж на 6,5%, — подчеркнул он.
Кроме того, как отметил эксперт, на цены повлияли такие факторы как удорожание транспортных перевозок, резкое повышение стоимости картонных упаковок (+40-60%), ветеринарных препаратов, витаминных и минеральных добавок и кормов, которые составляют для различных направлений птицеводства от 50 до 70% себестоимости. Схожая ситуация, по словам Юшина, наблюдается сейчас и на рынке свинины. Здесь, как подчеркнул эксперт, резкое сокращение поголовья произошло из-за вируса АЧС.
Главным фактором повышения цен на свинину в этом году послужила неблагоприятная ситуация с растущим заболеванием свиней из-за АЧС. Так, в конце 2020-го — начале 2021-го в стране забили 600 тысяч домашних свиней. Затем уже пандемия распространилась и на промышленные предприятия, что приостановило на полгода работу большинства крупных фабрик. Таким образом общее предложение мяса на фоне стабильно растущего спроса резко сократилось, что и привело к ценовому скачку. Помимо этого усложнились транспортные перевозки, что ещё больше усугубило ситуацию, — объяснил Юшин.
Восстановить же объёмы просевшего производства мяса на данный момент мешает продолжительный срок выращивания нового потомства, который для свиней составляет от полугода и больше. Быстрый же рост цен на кормовые добавки и ограничение производства витаминов и аминокислот во время коронавирусной пандемии привёл к первому за пять последних лет взлёту цен на свинину, заключил эксперт. А как известно, рост цен на товар из одной категории влечёт за собой подорожание и других товаров из этой категории.
Центробанк борется с инфляцией
До середины 10-х годов в России действовала система госсубсидий при оформлении производственных кредитов. Однако в дальнейшем власти
Средняя себестоимость производства за последнее время выросла на 20-25%, а в отдельных секторах животноводства — ещё больше. В итоге малые и средние предприятия вынуждены останавливать работу из-за нехватки оборотных средств для закупки тех же кормов. Многие же фабрики принимали решение о массовом забое поголовья. Средние же проценты по кредитам сильно растут из-за поднятия ключевой ставки ЦБ, коммерческую же ставку многие предприятия не могут потянуть. Необходимо возвращение к практике выдачи льготных инвестиционных кредитов, — отметил он.
Вместе с возросшим уничтожением поголовья скота, подорожавшие кредиты ещё сильнее отобьют у предпринимателей вкладываться в модернизацию производства для стимулирования просевшего производства, считает глава НМО. Если в период с 2008 по 2018 год в России было забито 2 млн свиней, то за последние 10 месяцев их число сократилось на 700 тысяч, предостерёг эксперт.
Климатический тупик
Скрытой угрозой для животноводческого сектора также является усилившийся глобальный тренд на переход к «зелёной» экономике. Россия не стала исключением. Уже в настоящее время правительство задумывается о создании тарифов на выбросы парниковых газов не только в энергетической и промышленной сферах, но и сельском хозяйстве.
По мнению Сергея Юшина, данная концепция развития приведёт к ещё большему сокращению поголовья животных, которое сильно ударит по рыночному предложению и ценам на мясную продукцию. Кроме того, подчеркнул эксперт, этот подход не учитывает и без того малое количество рогатого скота в стране по сравнению с европейскими странами.
Главным фактором российского аграрного чуда стало устойчивое рентабельное производство. В отрасли пошли большие капиталы и инвестиции. В некоторые отрасли, включая свиноводство, птицеводство и говядину, за последние 15 лет было вложено 1,3 трлн рублей. Сейчас же государство ставит себе же палки в колёса, намереваясь ввести штрафы для хозяйств за выброс углекислых газов. В конечном счёте эта стратегия приведёт к росту цен и ударит по кошелькам потребителей. В России сейчас около 19 млн голов крупного рогатого скота, в Европе же — под 90 млн. Так пускай они и сокращают производство, России же нечего беспокоиться из-за климатической повестки, — объяснил он.
Наиболее же эффективным способом выхода из продовольственного кризиса, по мнению Юшина, стало бы проведение политики, направленной на предоставление адресных субсидий малоимущим слоям населения. В качестве примера он привёл американскую льготную программу под названием Food Stamps, которой в США пользуются порядка 40 млн граждан.
Так, её условия
Однако в России, по мнению эксперта, данную программу будет трудно реализовать ввиду не самых благоприятных воспоминаний граждан о советских продуктовых талонах и продуктовом дефиците.
Как бы там ни было, рядовые потребители каждый день сталкиваются с изменением цен на их любимые продукты и вопрос: сколько это будет продолжаться? — становится едва ли не главным мобилизующим фактором для россиян. Тем более что качество дорожающей продукции оставляет желать лучшего.