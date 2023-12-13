Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря

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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные МосБиржи. На 08:25 мск он снижался на 0,32% и находился на уровне 12,488 рубля.

При этом к 08:40 курс вырос до 12,5 рубля. Тем временем евро упал до 97,01 рубля, а доллар — до 89,79 рубля.

5 декабря курс евро в ходе торгов на МосБирже вырос до 100 рублей. Этого показателя валюта достигла впервые с 26 октября. К 16:50 курс немного снизился, до 99,94 рубля. Курс доллара к этому же времени торговался на уровне 92,22 рубля. Такого показателя валюта достигла впервые с 13 ноября. Курс юаня находился на отметке в 12,88 рубля.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что к концу года россияне увидят значительное укрепление российской валюты. Экономист не исключил, что евро можно будет приобрести за 65–68 рублей. По его словам, ближе к президентским выборам 2024 года рубль может даже вырасти.

В свою очередь экономист Александр Потавин считает, что покупка доллара на фоне укрепления рубля преждевременна. Он подчеркнул, что курс американкой валюты до конца года будет колебаться в пределах 90–96 рублей. Как объяснил эксперт, динамика курса рубля зависит от активности экспортеров, которые доминируют с продажами на российском валютном рынке в последние дни. Потавин добавил, что предложения иностранной валюты выросли и это способствует укреплению рубля.