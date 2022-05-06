Курс юаня к доллару понизился до минимума с ноября 2020 года Народный банк Китая: курс юаня к доллару понизился до минимума с ноября 2020 года

Фото Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Народный банк Китая (ЦБ) 6 мая снова понизил курс юаня к доллару. Теперь за одну американскую валюту просят 6,6332 юаня, что является минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В первый рабочий день после майских праздников — 5 мая — средний обменный курс юаня к доллару активно повышался, рост составил 505 базисных пунктов. Однако 6 мая он резко понизился на 660 базисных пунктов.

ЦБ Китая снижает курс юаня с конца апреля. Это частично вызвано локдауном в Шанхае и перебоями в производстве и логистике, к которым он привёл. Ещё одной причиной стала новая вспышка COVID-19 в Пекине.

Ранее стало известно, что в апреле в активе российских банков появился новый и для многих экзотический инструмент — депозиты в китайском юане. До недавнего времени можно было открыть вклад со ставкой до 8%. Теперь банки снизили проценты, однако юань остаётся не менее привлекательным инструментом для сбережений, поскольку стабильно укрепляется.