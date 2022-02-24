Курс рубля перешёл к укреплению к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля укрепляется к доллару и евро на старте открытия торгов в пятницу, 25 февраля. Доллар торгуется на отметке 84,3 рубля, евро — ниже 95 рублей. Об этом известно из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчётами «завтра» по состоянию на 07:11 мск снижался на 94 копейки до 84,31 рубля, курс евро — на 43 копейки, до до 94,78 рубля. В четверг, 24 февраля, на фоне волатильности на отечественном валютном и фондовом рынках доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, что стало максимумом с 2014 года, когда евро стоил 100,74 рубля.

Для стабилизации на финансовом рынке Банк России решил в четверг, 24 февраля, начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее крупная торговая сеть электроники DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара. При этом нет уверенности, что цены на товары не будут расти дальше.