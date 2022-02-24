Курс рубля перешёл к укреплению к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля укрепляется к доллару и евро на старте открытия торгов в пятницу, 25 февраля. Доллар торгуется на отметке 84,3 рубля, евро — ниже 95 рублей. Об этом известно из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчётами «завтра» по состоянию на 07:11 мск
Для стабилизации на финансовом рынке Банк России решил в четверг, 24 февраля, начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации на Украине.
Ранее крупная торговая сеть электроники DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара. При этом нет уверенности, что цены на товары не будут расти дальше.